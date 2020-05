Quels sont les clubs de Ligue 1 qui croissent le plus sur le digital ?

Il y a le palmarès des clubs les plus suivis de la Ligue 1 sur le digital. Bien établi depuis quelques années, il varie peu sur les places, quoiqu’il existe des équipes pour se tirer la bourre. Au moins aussi significatif sinon plus, le classement selon la progression du nombre de followers, enregistrés sur les principaux réseaux sociaux du web que sont, Facebook, Twitter, Instagram et Ytube.

L’OL progresse plus vite que toute la Ligue 1 le mois dernier

Les données sont celles d’Iquii Sport, mesurée sur la période du mois d’avril dernier. Et c’est l’Olympique Lyonnais qui croît le plus, avec 1,71% d’abonnés en plus. Il n’y a pas d’explications pour justifier cette envolée, elle peut être dopée artificiellement par de l’achat de visibilité ou n’être par exemple que le fait, de l’omniprésence du patron du club, sur le digital et dans les médias, pour défendre les intérêts des Gones, à la suite de l’arrêt de la saison.

Amiens est dans la moyenne, le TFC perd des abonnés

Toujours est-il que les clubs les plus alertes durant le confinement sont aussi ceux qui enregistrent le plus de monde. Comme Amiens, pile-poil dans la moyenne de l’élite du foot français, à + 0,54%. Les Picards et leur président Bernard Joannin occupent l’espace médiatique, en refusant la descente en Ligue 2 ordonnée par la Ligue. Au contraire du Toulouse Football Club, dans la même situation mais dans une autre position moins flatteuse qui oblige ses dirigeants à la discrétion. La conséquence pour les Violets est de perdre des followers ; à – 0,01% sur le

mois dernier c’est peu, mais c’est le seul club de Ligue 1 à ne pas progresser.

Le match fait rage entre l’OM et l’ASM derrière le PSG

Devant, l’OM et l’AS Monaco se disputent toujours la place de dauphin du PSG. Le club princier a doublé son voisin en nombre en mars, mais Marseille ne s’en laisse pas compter et fond sur son rival. En avril, les phocéens ont gonflé leur communauté de 0,93% contre 0,76% pour Monaco. A respectivement 10,8 et 10,9 millions d’abonnés cumulés, les deux voisins sont au coude à coude.

Les clubs de la Ligue 1 classés selon leur croissance sur les réseaux sociaux

Club Progression sur 1 mois Total followers Lyon + 1,71% 7,2 M Dijon + 1,13% 0,36 M Metz + 1,02% 0,45 M