La Ligue 1 2019-20 classée selon les recherches Google des clubs

Le PSG est le champion de France des recherches formulées sur Google, ça n’a rien d’une surprise, mais on a l’estimation chiffrée du volume, d’après une étude sur la Ligue 1 produite par SemRUSH, un spécialiste de l’analyse marketing et digitale. Sur la saison 2019-20, le club champion de France dépasse les 4,5 millions de recherches mensuelles associées à son nom. Sa marge d’avance est néanmoins modestes sur l’OM qui suit, à plus de 3,3 millions estimés tous les mois.

PSG, OM et ASSE sur le podium de la saison

L’ASSE complète le podium au coude à coude avec son rival l’OL ; il y a une forme de logique si l’on part du principe que ce sont là les clubs les plus populaires de la Ligue 1. On relève des écarts énormes entre les lignes. Paris a généré 630 fois plus de requêtes que Toulouse. Ces données, précisons-le, ne sont pas celles du moteur de recherche Google, mais des estimations au plus fidèle de la saison prématurément achevée. Elles ont été mesurées entre les mois d’août 2019 et avril 2020 en cumulé, puis divisé par le nombre de mois de l’étude.

Amiens est dans la moyenne de la Ligue 1

Les clubs de la Ligue 1 cumulent 13 767 281 sur Google, soit une moyenne de 688 364 par club et par mois. C’est l’équivalent d’Amiens SC, que le sort a relégué, mais dont les Picards se défendent avec énergie, depuis la décision.