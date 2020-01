OM – RC Strasbourg en Coupe sera sur France 3

Dimanche soir a eu lieu le tirage au sort des huitièmes de finale de la Coupe de France, qui se dérouleront les 28,29 et 30 janvier prochains. Au programme, des affiches entre Ligue 1 : OGC Nice – OL, l’ASM affrontera l’ASSE et Angers, Rennes. Si tous les matches seront diffusés sur Eurosport, France Télévisions a le choix d’une affiche en premium. Et la sélection s’est portée sur la rencontre OM – RC Strasbourg. Marseille que la chaîne apprécie puisque se sera la troisième fois que le club phocéen est en prime-time sur la chaîne nationale. L’affiche sera retransmise mercredi 29 janvier, à partir de 21h.

L’OM sera en prime-time sur France 3 pour la 3e fois cette saison en Coupe de France

À Trélissac, lors de leur entrée dans la compétition puis au tour suivant face au club de National 2 Granville, les équipes de France 3 étaient sur place pour suivre l’Olympique de Marseille, et retransmettre les rencontres. Les joueurs d’André Villas-Boas se sont imposés aux tirs au but en Dordogne (1-1, 2-4 TAB) avant de connaitre moins de difficultés, une victoire 3-0 face au club normand de National 2. Pour commenter ce match face à Strasbourg, vainqueur par ailleurs 5-1 au dernier tour face à Angoulême, le duo Fabien Lévêque – Eric Roy officiera en tribunes, assisté de Arnaud Mattéoli en bord de pelouse, pour recueillir les réactions des acteurs du jeu.