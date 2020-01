PSG 9e, les 10 clubs les plus populaires sur le web chinois

La Chine est un pays très convoité par les formations européennes, afin de rallier un maximum de supporters et d’abonnés sur les réseaux sociaux. Les équipes accentuent leurs activités marketing au sein d’une communauté très importante dans le pays. Pour en savoir un peu plus, Mailman vient de dévoiler le top 10 des clubs d’Europe les plus suivis en 2019 sur deux plateformes chinoises : Weibo et Douyin, appelé aussi Tik Tok. Le seul représentant français, le PSG arrive en 9e position alors que le Real Madrid et le FC Barcelone dominent le marché chinois.

Le FC Barcelone, club le plus suivi avec 126 millions d’abonnés

Le Barça a fait un bond de la cinquième place, l’année dernière à la première position avec un cumul de 126 millions d’abonnés chinois. Spots publicitaires, tournée estivale dans le pays, le club catalan maitrise les codes depuis plusieurs années pour renforcer sa notoriété sur le territoire. Le rival espagnol, le Real est également habitué à developper sa marque dans le pays, il est suivi par 119 millions de fans. Les formations anglaises sont également très attractives, Chelsea monte pour la première fois à la troisième place, alors que derrière Manchester City, Manchester United sont très populaires. Cela s’explique par l’attractivité de la Premier League, le championnat le plus regardé dans le pays.

Le PSG accentue son activité marketing sur le territoire chinois

Quant au PSG, il rassemble 65 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux chinois. L’écart est encore difficile à combler vis-à-vis des concurrents européens mais le club parisien intensifie sa présence. Pour preuve, les deux dernières tournées estivales se sont déroulées en Chine. Paris s’appuie sur des nouvelles méthodes de marketing et ses deux stars, Mbappé et Neymar. Ce dernier est le deuxième joueur le plus populaire sur les réseaux sociaux du pays, derrière Cristiano Ronaldo. En Allemagne, Dortmund et le Bayern sont respectivement à la dernière place et en 8e position. Seule la Juventus en Italie représente le pays avec autant d’abonnés que Manchester United, soit 77 millions.

Les 10 clubs les plus populaires en Chine