PSG – Quand « Thiago Sylvie » devient sujet tendance sur les réseaux !

Souvent cela a du bon, mais parfois pas, d’être au centre des tendances du moment sur les réseaux sociaux. Sur Twitter ce mercredi, Thiago Silva est un « trending topic », comprenez un sujet chaud de discussions entre les membres de la plateforme. Cela en raison de l’absence du capitaine et défenseur du PSG, dans le groupe qui affronte ce mercredi soir, le Borussia Dortmund en match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Blessé à une cuisse, le Brésilien espérait faire son retour pour l’occasion.

Pas de Thiago Silva avec le PSG, « Thiago Sylvie » devient sujet à moquerie

C’est raté et pour certains suiveurs du club, le forfait serait moins physique que moral pour ce qui concerne Thiago Silva, réputé depuis une demi-finale de Mondial perdue face à l’Allemagne, comme pouvant être fragile en certaines circonstances. C’est ce qu’il lui vaut depuis un peu plus d’un et l’élimination mancunienne, le surnom peu flatteur de « Thiago Sylvie ». Ce mercredi à l’heure du déjeuner, Thiago Sylvie devançait Thiago Silva dans les tendances du moment. Entre commentaires moqueurs ou grinçants et sondage pour savoir s’il doit jouer ou non face au BVB, le capitaine parisien en prend pour son grade.

Thiago Sylvie en TT , je vais canner 🤣🤣😂😂 Trop isolent Twitter 😂😂 — JH (@JH17702402) March 11, 2020

Thiago Sylvie le retour https://t.co/vJGtR1uD1i — Jordan Ceaux ②③ (@JCeaux23) March 11, 2020

Encore heureux que Thiago Sylvie sois pas là il a 0 minutes dans les jambes depuis 3 semaines — Ridfbrook es (@RidfaLrn) March 11, 2020

Thiago Sylvie pas dans le groupe … — Spirit Paris (@pariastgermain) March 11, 2020

PSG-dortmund à huis clos on va pouvoir entendre les sanglots de Thiago Sylvie si on se fais éliminer — ADN (@adriensvst) March 9, 2020