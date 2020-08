Alaphilippe gagne sur le Tour avec une montre à 160 000€

Etre à l’heure au rendez-vous, c’était le cas de Julian Alaphilippe ce dimanche soir, vainqueur en échappée à trois, de la deuxième étape du Tour de France 2020, Nice Haut Pays – Nice. Le coureur français de la Deceuninck-Quick Step s’empare à cette occasion du maillot jaune, de leader de la course. A son arrivé, épuisé et ému, les caméras braquées sur lui ont pointé la montre visible à son poignet.

Julian Alaphilippe à l’heure sur le Tour de France 2020

C’est une pièce d’exception, signée de Richard Mille. C’est le modèle RM 67-02, pensé avec et pour l’athlète sud-africain, Wayde van Niekerk. Faite pour la course, à la fois ultra-léger (32 grammes au total) et résistant aux conditions les plus délicates. Cette montre optimise le confort de ceux qui la portent.

Une montre que porte aussi Karim Benzema

Son boîtier est en carbone, le bracelet en textile bleu. Elle est à remontage automatique, avec une réserve de marche de 50 heures. Cette RM 67-02 est aussi portée en une autre version, par le footballeur Karim Benzema. Son prix sur le marché avoisine les 160 000 euros.