Benzema pointe au Clasico avec une montre RM à 160 000€

Karim Benzema était tout sourire à son arrivée au stade Santiago-Bernabeu, ce dimanche soir. Signe d’une grande confiance de l’attaquant français, à quelques heures du Clasico. KB9 l’était tout autant à la sortie des débats, car le Real Madrid a dominé le Barça (2-0) et repris pour l’occasion, la tête de la Liga d’Espagne. Entre temps, Benzema avait rangé le temps du match, sa montre RM 67-02, qu’il avait à son poignet avant.

RM67-02 MB THREEQUARTER INVERT RGB

Karim Benzema portait la montre dédiée au sauteur qatari, Mutaz Barshim

RM pour Richard Mille, la marque suisse de montres de luxe, très présente dans l’univers du sport. A ce point que sa gamme RM 67-02 est une déclinaison de modèles dédiés à des champions iconiques, en activité. Il existe une version pour Fernando Alonso (sport auto), pour Alexandre Zverev (tennis), également pour le skieur français, Alexis Pinturault. Et du côté de l’athlétisme, une en hommage au sprinteur sud-africain, Wayde van Niekerk et une autre au sauteur en hauteur, Mutaz Barshim.

L’attaquant du Real Madrid en pince pour les montres signées Richard Mille

C’est cette dernière que portait Karim Benzema ce dimanche. Créée avant les mondiaux d’athlétisme de Londres, en 2017, elle se distingue par sa légèreté et son épaisseur infime, de 7,88 mm. En dépit de cela, la RM 67-02 est résistante aux chocs d’une pratique sportive intensive. Elle est distinctive des autres modèles, par ses couleurs, en blanc et pourpre. Fines, légères mais néanmoins technologiques, ces montres dont celle de Karim Benzema ce dimanche, avoisinent les 160 000 euros à l’achat, mais le prix n’est donné qu’à titre indicatif. Karim Benzema a d’autres versions de la même marque, on lui connait notamment une RM 55 Yass Marina et une autre produite à l’attention du golfeur américain, Bubba Watson.