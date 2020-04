Bienvenue dans la maison à 10 M$ de Scottie Pippen. A vendre… depuis 10 ans

Il est l’un des personnages majeur de la série The Last Dance, qui cartonne en ce moment. C’est que le programme est centré sur Michael Jordan et ses plus belles années avec les Chicago Bulls. His Airness ne serait peut-être pas devenu le plus grand basketteur de tous les temps, sans avoir à ses côtés un défenseur d’exception, en la personne de Scottie Pippen.

Bienvenue dans la sublime maison de Scottie Pippen

Scottie Pippen a posé ses valises en Floride en 2000

En 2000, avant l’âge de la retraite pour lui (il l’a prise quatre ans plus tard), l’ex-numéro 33 des Bulls s’est offert, d’abord un terrain vide à 1,3 millions de dollars, sur lequel il a plus tard fait construire, la maison de ses rêves. Cela s’est passé Fort Lauderdale en Floride, après travaux de construction suivi par le coté architecte, Randall Stofft, est sortie de terre une maison immense de plus de 1 200 m2. Son style vénitien la caractérise, elle est par ailleurs moderne et équipée, au-delà des besoins.

De 16 M$ au départ elle est vendue moins de 10 aujourd’hui

La maison abrite une salle de jeux, une pour le cinéma, un espace fitness, une cuisine immense, une piscine au cachet dingue et bien évidemment, un playground de basket. En proie à de gros soucis financiers depuis plusieurs années, Scottie Pippen l’a mise à la vente, en 2010. D’abord au prix de 16 millions de dollars (14,7 M€), seulement voilà, depuis tout ce temps par la faute de son gigantisme certainement, elle est toujours à vendre et le prix a baissé années après années. Elle est désormais proposée à 9,8 millions de dollars (9 M€) et comme elle ne trouve pas d’acquéreur, elle est parfois louée à 40 000 dollars mensuels (36 800 €). Découvrez là en images, via le diaporama ci-dessus.