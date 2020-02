Cristiano Ronaldo: cette voiture à 180 000€ cadeau pour son anniversaire

C’était un 5 février ce jeudi, le jour d’anniversaire pour Cristiano Ronaldo. L’attaquant de la Juventus a fêté ses 35 printemps et pour cette occasion, son épouse Georgina s’est chargée de la partie surprise. En réunissant d’abord quelques amis du couple, pour une soirée filmé au commencement et diffusé sur les réseaux sociaux plus tard. C’est à cette occasion que l’on peut brièvement voir, le cadeau offert au joueur.

Une Mercedes AMG 63 en cadeau pour Cristiano Ronaldo

Pas un présent ordinaire, sous l’énorme noeud rouge se cache en effet une voiture dont on devine brièvement le modèle. Il est plutôt volumineux, c’est une Mercedes Benz AMG G63, un 4×4 poussé par un moteur de 500 chevaux. C’est un bolide de plus parmi ceux que possède déjà le joueur portugais. Il est de couleur noire, estimé proche de 180 000 euros à l’achat.

Présent offert par sa compagne Georgina Rodriguez

« Joyeux anniversaire mon amour. Que notre amour se transporte dans ton nouveau cadeau », écrit Georgina Rodriguez pour légender le moment. Le couple et leurs amis ont passé ensuite la soirée dans un restaurant de Turin.