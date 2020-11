Cristiano Ronaldo KO, Floyd Mayweather a une montre encore plus chère

Qui d’autre dans le monde sportif que Cristiano Ronaldo a les plus belles montres ? Qui rivalise, ça c’est sûr, il y a le boxeur retraité Floyd Mayweather. Entre CR7 et lui, c’est à celui qui exhibera le garde-temps le plus exceptionnel, le plus unique et/ou, le plus cher. Il y a des trois, dans ce modèle cher à l’Américain de 43 ans. Cher est d’ailleurs le mot adéquat, si « Money » y tient, c’est sûrement en raison de son prix.

Floyd Mayweather et Cristiano Ronaldo ont le goût des montres d’exception

Il n’est ici qu’estimation, car selon les spécialistes du marché, c’est une pièce unique dans le monde. A ce titre, elle avoisine les 2 millions de dollars. C’est plus que celle de Cristiano Ronaldo, dans un registre quasi identique, d’un bijou signé de la maison de luxe, Jacob and Co. Il y a, sur celui de Floyd Mayweather, plus de 400 diamants coupés en baguettes sur le bracelet, ou sur le cadran. Cette montre de modèle Rainbow Tourbillon est faite d’or blanc et jaune, en plus des diamants.

Une pièce estimée à 2 M$ sans doute la plus chère en la possession de Money

Floyd Mayweather, comme Ronaldo également, a plusieurs montres de standing à des valeurs comprises entre la centaine de milliers de dollars et le million, sinon plus. Celle-ci, que l’on repère facilement sur les posts de ses nombreux comptes 2.0, semble être l’une sinon sa plus précieuse d’entre toutes.