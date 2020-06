Cristiano Ronaldo se lance dans la vente de caleçons en cristaux

A défaut d’attendre son retour sur les terrains (crise sanitaire), Cristiano Ronaldo nourrit son business du caleçon. En effet, le joueur détient sa propre marque de sous vêtements – CR7 Underwear -, depuis quelques années maintenant. Avec un certain succès. Et des idées, puisque l’attaquant portugais va lancer sa nouvelle tendance de lingerie : des caleçons en cristaux Swarowski, en collaboration avec l’artiste colombien, Mr Bling.

Des caleçons Swarowski pour Cristiano Ronaldo

Mauricio Benitez de son nom est reconnu pour son travail basé sur des cristaux. C’est un proche de Cristiano Ronaldo, qu’il connait depuis 2018 et pour lequel il a déjà réalisé trois tableaux portraits, en centaines de milliers de cristaux. La collaboration ici dévoilée porte sur les caleçons. Ici, dans la séquence du post, visible sur les mots « Cristiano Ronaldo » et « CR7 ». « Développer de nouveaux produits fait également partie de notre travail », écrit Mr Bling en légende.

Après les caleçons super-héros

Régulièrement, l’attaquant de la Juve assure le service après-vente commercial de la gamme CR7 underwear, en prêtant son image et ses followers. Le Portugais a l’an dernier a lancé une mode super-héros, le jour même de la sortie du film « Avengers : Endgame ». « Mes super pouvoirs ? Puissance, force et croyance et bien sûr mon CR7 underwear », disait-il, lors d’un post partagé sur ses réseaux sociaux.