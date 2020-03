Cristiano Ronaldo sort une nouvelle montre en or avant son match à huis clos

L’image a fait le tour de la planète, et en ces temps de sinistrose ambiante, rendons hommage à son geste qui nous a tous décroché un sourire. Cristiano Ronaldo et le Juventus Turin disputait ce dimanche un choc majeur en Serie A, face à l’Inter Milan (2-0). Match programmé à huis clos, en raison de l’épidémie de Coronavirus qui sévit en Italie, plus fort qu’ailleurs en Europe. Le Portugais s’est fendu d’un moment de détente, à son arrivée à l’Allianz Stadium, en feignant de taper la main des supporters derrière les barrières.

Cristiano Ronaldo fait le buzz avec une nouvelle montre vue à son poignet

L’occasion pour nous de repérer la montre à son poignet gauche. Un modèle que l’on ne lui connaissait pas jusqu’à présent lui qui, tel que nous l’avons dernièrement étudié, a une collection personnelle de garde-temps plutôt dingue, avec au moins six modèles estimés à plus du million d’euros. Parfois deux millions. Celle-ci est dans des proportions plus modestes. Mais néanmoins évaluées à plus ou moins 35 000 euros.

Pas le modèle le plus cher en sa possession, mais une pièce d’exception quand même

C’est une version Yacht Master II signée de la marque Rolex. Elle est en or jaune sur le boîtier et le bracelet. Son remontage est automatique avec une réserve de 72 heures. Rappelons que CR7 a au moins une autre montre siglée Rolex, sa GMT Master II, en or blanc 18 carats, avec des diamants qui forment des vagues. Elle est cotée beaucoup plus cher, à près de 500 000 euros, selon la tendance du marché.