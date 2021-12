Cristiano Ronaldo, Varane… Découvrez les voitures des joueurs de Manchester United

Le parking des joueurs de Manchester United abrite de bien belles cylindrées.

Carrington, ici Carrington. Mais à la différence d’une gare, ceux qui empruntent la route du chemin du centre d’entraînement de Manchester United, ne marquent généralement pas l’arrêt. A l’heure dite, fixée par le coach, c’est un défilé de stars et de belles cylindrées, auquel assistent de nombreux supporters. Et dont voici des images partagées par le compte Beanymansports, des voitures personnelles, des joueurs mancuniens.

Cristiano Ronaldo a la sienne, les Bentley ont la cote

Le nouveau coach Ralf Rangnick en tête de cortège, avec une Audi. What else pour un Allemand ? Sinon, le parking de Manchester United doit parfois ressembler à une concession de la marque anglais, Bentley. Laquelle ne manque pas d’ambassadeurs pour faire sa promotion. Elle peut même compter sur le footballeur le plus populaire du monde, Cristiano Ronaldo. Nous avons déjà évoqué sa Bentley Flying Spur. Vous noterez sur les images, la présence juste derrière, d’un 4×4 Land Rover, c’est celui de ses gardes du corps, des jumeaux portugais, anciens membres des forces spéciale au Portugal.

A Rashford la plus remarquable voiture des joueurs de Manchester United

Fred ou le Français Paul Pogba, ont eux aussi une Bentley en voiture personnelle. Raphael Varane, champion du monde en titre avec Pogba, roule plutôt à l’Italienne, à bord d’un SUV Levante, signé de Maserati. Quant au bolide le plus clinquant et cher de cette sélection, il est clairement entre les mains de Marcus Rashford. Heureux propriétaire d’une « one of ten » Brabus GT Coupe Rocket 90. Soit une Mercedes AMGT GT, revisité par le préparateur Brabus. Cela donne un monstre de puissance et d’esthétique et une version limitée à 10 exemplaires dans le monde, pour un prix proche de 430 000 euros.