Hugo Lloris investit près de 20 000 euros pour ce chien de garde

Les footballeurs sont des cibles adéquates pour certains délinquants. Il est facile pour eux de connaître leur emploi du temps, quand ils se déplacent en terres lointaines, pour des matches de championnat voire de coupe d’Europe. C’est une raison assez bonne pour expliquer que des joueurs se protègent sous différentes formes, et notamment en adoptant un chien à la fois compagnon à quatre pattes et arme dissuasive, sinon défensive, face à de possibles intrus.

Hugo Lloris a un nouveau féroce compagnon à quatre pattes

Hugo Lloris a choisi cette option, d’après une information donnée par The Sun. Le gardien des Bleus et de Tottenham s’est tourné vers la société Elite Protection Dogs, pour adopter un malinois, qui semble tout ce qu’il y a de plus mignon, sur l’image partagée sur les réseaux sociaux. Ne pas se fier aux apparences, avec un autre que son maître ou sa proche famille, l’animal est réputé féroce. « Les membres de notre équipe sont des hommes et femmes anciennement militaires », prévient le site web de la société Elite Protection Dogs, derrière la formation du chien.

Un malinois belge récemment vendu dans la région de Nice

Protéger mais d’abord rassurer ceux qu’il accompagne, telle est la mission première de l’animal : « Nous proposons des chiens sur-mesure, adéquats pour s’adapter à votre quotidien, qui sont d’abord des partenaires de compagnie et ensuite seulement, une force sécuritaire ». Selon les tarifs indiqués, il faut compter de 10 000 à 25 000 livres, pour l’achat d’un compagnon dressé. Il est ainsi indiqué la vente récente d’un malinois belge prénommé « Rock », âgé de 34 mois, vendu 20 000 livres (23 000€), à un particulier niçois. La ville d’où justement est originaire le capitaine des Bleus champions du monde, mais il n’est pas dit si c’est lui, le propriétaire.