LeBron James au All Star Game avec une montre rare à près de 300 000€

C’était pour le basket en général, lui particulièrement, un week-end riche en émotions, à Chicago. Entre la joie et le bonheur de se réunir entre la crème de la NBA, à l’occasion du All Star Game 2020 et la douleur de repenser à la mémoire de Kobe Bryant si tragiquement et récemment disparu. LeBron James est passé par tous ces états et d’autres, mais en gardant majoritairement le sourire aux lèvres tel qu’on a pu le voir à l’image. Sur certaines avec à son poignet, une montre rare.

LeBron James avait une montre produite en série limitée à Chicago

C’est un modèle iconique, car produit pour célébrer les 25 ans de l’horloger de luxe, Audemars Piguet. A cette occasion, la marque suisse a créé la Royal Oak Offshore Tourbillon, en deux versions : l’une en or rose 18 carats et l’autre en acier. C’est la seconde que LeBron James avait sur lui à Chicago. Ces deux montres existent chacune en série limitée à 50 pièces. C’est une version améliorée de la Royal Oak Offshore Tourbillon Chronographe. Son prix n’est qu’estimation, il avoisine voire dépasse sur certains marchés les 300 000 euros.

Le team Lebron a battu le team Giannis au All Star Game 2020

A la tête de sa propre équipe sur le parquet du United Center, cette nuit de dimanche à lundi, LeBron James a gagné le All Star Game 2020 face au team Giannis, au terme d’une rencontre à suspense conclue sur le score disputé de 157 à 155.