Lionel Messi, dans la maison à 8M€ où sa famille et lui confinent

Quand d’autres ont mis les voiles, en direction de leur pays d’origine, lui est sagement resté en Catalogne, dans sa maison familiale. Depuis le début de ce confinement, Lionel Messi se fait médiatiquement discret et en même temps, il (avec ses communicants) est actif sur les réseaux sociaux, en tuant notamment dans l’oeuf, les mensonges véhiculés à son nom. C’est assez nouveau de sa part. C’est que l’attaquant du FC Barcelone doit comme tout le monde, occuper ses journées.

Lionel Messi est resté à Bellamar chez lui, pour le confinement

Dans son cas et celui de sa famille, le confinement est plus supportable que l’écrasante majorité d’entre nous. Lionel Messi vit dans une demeure moderne, sur les hauteurs de Bellamar, dans la région de Castelldefels, en banlieue de Barcelone. Les voisins de l’Argentin se nomment Luis Suarez, Pau Gasol ou Philippe Coutinho, quand il séjourne en Catalogne. Chez Lionel Messi et Antonella Roccuzzo, tout ce qui sort des murs de la maison, valorise l’endroit. L’Argentin a fait construire un gymnase en dépendance, plus un city stadium, pour garder le rythme et jouer avec les enfants.

Terrain de foot, gymnase ou piscine pour garder la forme

Lesquels ne sont pas en reste, entre les jeux qui leurs sont dédiés dans le jardin et la piscine extérieure, ils ont de quoi batifoler joyeusement, même confiné chez eux. En sus, la vue dégagée sur l’horizon et la mer Méditerranée, en fond. Depuis près de sept ans qu’ils y habitent, le footballeur et les siens ont bonifié l’endroit. La maison de Lionel Messi est estimée à 8 millions d’euros, sa façade blanche est typique des demeures avoisinantes. Découvrez-là en images, via la galerie ci-dessus.