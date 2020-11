LOSC : 1000 diamants, stylée et unique, la nouvelle montre de Xeka

Voyons-y probablement un cadeau personnel pour son 26e anniversaire. Le timing du calendrier donne cette impression, entre la révélation du bijou, produit pour le milieu récupérateur portugais du LOSC et la date anniversaire de Xeka, le 10 novembre dernier. C’est une montre, pièce unique et exclusive, réalisée pour lui et avec lui, par la société spécialisée MJJ Exclusive, au Royaume-Uni.

Une pièce unique pour le milieu portugais, Xeka

Le « customisateur » des montres, bijoux et autres accessoires des stars du sport s’est donc penché sur ce garde-temps, pour le joueur du Lille OSC. La base est de la maison suisse de luxe, Franck Muller, du modèle Vanguard Crazy Hours, ici d’une saillante couleur jaune en dominante. Le reste est du travail d’orfèvre, pour incruster, sur le boîtier et dans le cadran, un millier de diamants.

Cadeau d’anniversaire pour le joueur du LOSC ?

Le résultat final est particulier, clinquant et pour nous, il est stylé et des plus réussis. Son prix n’est pas connu, mais il faudrait compter au moins une dizaine de milliers d’euros pour la montre de base, avant personnalisation. Si c’est à cet effetqu’elle a été réalisée, souhaitons alors un bon 26e anniversaire, à Xeka.