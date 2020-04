Mohamed Salah et les voitures, il a quoi dans son garage ?

Mohamed Salah est un homme plutôt réservé, dont la presse parle peu en dehors des pelouses de football. Exception faite peut-être, lorsque l’attaquant de Liverpool se déplace, car il a en sa possession, des véhicules racés. Moins cependant l’Audi Q7 ou la Mercedes AMG GLE Coupé, qu’il affectionne pour se rendre aux entraînements, ce sont des voitures qu’il n’est pas rare de croiser sur la route. Mohamed Salah a sinon débuté au volant d’une Toyota, modèle Camry de l’ancienne époque.

Plus jubilatoire est sa Bentley Continental GT à près de 200 000 euros. C’est l’un des joyaux de Sa-Majesté, une version que plusieurs autres footballeurs aisés du Royaume-Uni ont en leur possession. Et/ou en affection. Celle de l’international égyptien est bleue-gris, facilement reconnaissable quand elle circule dans les rues de Liverpool, puisque l’image d’un gamin lui courant au train pour l’approcher, a fait le tour du monde et des réseaux sociaux.

Mohamed Salah possèderait en plus deux autres monstres de la route. C’est The Sun qui l’écrit, il y aurait dans le garage du joueur de 27 ans, une Lamborghini Aventador à près de 300 000 euros, ainsi qu’une Mercedes SLS AMG Roadster, estimé 100 0000 euros moindre. Il ne se trouve toutefois aucune image du feu follet des Reds, au volant de l’un ou de l’autre des deux bolides.

Prolongé au cours de l’été 2018, Mohamed Salah est au club de Liverpool FC jusqu’en 2023. Etant l’un des joueurs les plus bankable de la planète son salaire est à la hauteur se son statut, proche de la douzaine de millions d’euros bruts annuels.

Mo Salah’s Bentley after stopping to help young fan in a Liverpool estate… pic.twitter.com/6bwUbrR3C4

— 🇧🇼Greg BertSKI🇧🇼 (@szczena1951) August 13, 2019