OL – Original le total look à 6 600€ de Memphis Depay

On ne croit pas se tromper en disant de Memphis Depay qu’il est l’un des footballeurs les plus stylés du championnat de France. L’ailier et capitaine de l’OL a le soin de son apparence et cultive son image avec un certain bon goût. Mais à des moments moins que d’autres. Cette fin de semaine, après s’être rendu à l’anniversaire de Neymar, avec des bottes Louis Vuitton qu’il a lui même coloriés pour partie, Depay s’est affiché dans un total look siglé de la marque parisienne.

Memphis Depay en Louis Vuitton de la tête aux pieds

Du Louis Vuitton de la tête aux pieds, pour un ensemble à 6 600 euros au détail. Avec les fameuses bottes originellement toutes blanches, vendues 1 200 euros par la marque de luxe. Et par-dessus, un pantalon cargo monogram à poches 3D amovibles. Une sorte de treillis avec des poches démesurément grosses sur les côtés, comme en porterait plutôt un artisan nécessitant de la place pour ses outils. Il est proposé à 1 500 euros.

Et il se porte assorti à la veste monogram réversible. Un côté tout noir, l’autre de la même couleur et motifs que le pantalon. elle vaut 3 900 euros. Soit un total de 6 600 euros pour un rendu… discutable.