OM : Cuivré, en série limitée et à 300 000€, le bolide de Jordan Amavi

Attention les yeux quand Jordan Amavi passe sur la route. Impossible sauf à ne rien voir, de passer à côté de la voiture du latéral de l’Olympique de Marseille. Pour deux bonnes raisons au moins. La première tient au modèle de l’engin. C’est une F12, déjà peu banale en soit, elle vaut près de 230 000 euros et plus, selon les versions. Mais pas que, celle du natif de Toulon est un modèle Onyx Concept, revu et modifié par le préparateur britannique.

Une Ferrari musclée et clinquante pour Jordan Amavi

Cela rend donc l’engin encore plus rare en France et même dans le monde. Des Ferrari F12 Onyx Concept, il n’en existerait qu’une trentaine sur toute la surface du globe. Dont une appartient (ou appartenait) à un autre latéral, français et anciennement de l’Olympique de Marseille : Benjamin Mendy. La sienne étant d’une couleur noire, plus discrète que celle d’Amavi. Car l’on en vient à la deuxième raison, pour la couleur choisie. Sorte de mélange entre du doré et du cuivre, c’est audacieux, mais pas au goût de certains puristes du Cheval cabré, qui n’apprécient pas la version.

L’un des bolides les plus puissants sur le parking de l’OM

L’habillage extérieur mis à part, cette Ferrari est une redoutable mécanique, qui prend le 0 à 100 km/h en 3 secondes ou moins, à la faveur de son moteur V12 revu et corrigé à presque de 800 chevaux sous le capot. Monstrueux. A la (dé)mesure de la 488 Pista de Florian Thauvin, sur le parking de l’Olympique de Marseille. Amavi et lui ont les véhicules les plus vitaminés des joueurs de l’Olympique de Marseille, cette saison.