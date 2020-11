Top 15 des voitures les plus dingues des joueurs de Ligue 1

Attention les yeux. Les modèles que nous vous offrons de voir sont des pièces d’exception, parfois transformées par leurs propriétaires. Avec plus ou moins de bon goût. Puissantes, luxueuses ou volumineuses, les 15 voitures de nôtre sélection appartiennent à des joueurs évoluant différemment au PSG, à l’OM, l’ASSE, l’OL, au LOSC ou au Stade Rennais.

Les 15 voitures les plus dingues des joueurs de L1 : 15. Stéphane Ruffier (Porsche GT 3RS) ◄ Retour Suivant ► Image 1 parmi 16

Au PSG, à l’OM, l’ASSE, l’OL au LOSC ou au Stade Rennais

Le choix fut compliqué, entre les footballeurs qui ont des automobiles aux couleurs de leurs équipes (Benedetto à l’OM ou Debuchy à l’ASSE), ceux qui ont choisi des versions plus bling-bling (couleur de l’or pou Amavi et Mauro Icardi), ou cet autre défenseur du PSG qui s’est offert un van emménagé en chambre trois étoiles… Des excentriques au plus pratiques, le prisme est assez large.

Des voitures puissantes ou confortables, transformées ou non

A priori, ils ont tous encore leur bolide dans le garage, mais les footballeurs en changent et parfois aussi facilement que de club. Plusieurs des modèles à voir ont été fournis, sinon customisés dans le sud de la France, au garage MS Motors, spécialiste du trading et de la personnalisation de voitures d’exceptions. Beaucoup sont des Ferrari, sinon du Taureau Lamborghini concurrent.

Alvaro Gonzalez et d’autres qui pourraient se classer deux fois

Comme le défenseur marseillais Alvaro Gonzalez avec sa Lamborghini Huracan et sa Mercedes AMG GT, quelques-uns d’entre eux pourraient se classer deux fois, dans le top 15 des voitures les plus dingues de la Ligue 1, que nous vous offrons de voir en images, via la galerie ci-dessus.