PSG – Le sultan de Johor pose avec le third du PSG. Sa tenue de polo

On sait la famille royale du Qatar proche du PSG et parfois au point d’en porter les couleurs. Forcément puisque le club de la capitale est à la propriété du fond souverain. Une autre tête couronnée affiche son soutien ou son intérêt pour les champions de France. Tunku Ismail Idris est le prince héritier de l’état du Johor, au sud de la Malaisie.

Au Johor, le princé héritier fait du polo avec le third du PSG

Sa fortune est estimée à 220 millions d’euros, dans la liste de ses activités il y a la pratique polo, au Royal Johor Polo Club. Ce samedi, le sultan de Johor pose sur les réseaux sociaux avant et pendant sa dernière partie. L’on peut le voir sur son compte Instagram suivi par plus de 2 millions d’abonnés, vêtu du maillot blanc fournit par Jordan Brand aux joueurs du PSG pour la collection third de la saison 2018-19 dernière.

Après le hand et le judo pourquoi pas une section polo à Paris ?

« Pratique du polo. En blanc », dit la légende de Tunku Ismail Idris pour accompagner les images. L’on le voit assis avant, puis en pleine séance, sur le dos de son cheval. L’intérêt du prince pour le PSG, s’il est peut-être réel, est toutefois à nuancer par d’autres images postées l’hiver dernier. Il s’affiche avec un hoodie noir et blanc de la Juventus Turin.