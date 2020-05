Real Madrid – Benzema, Ramos, Modric tous fans de Patek

La reprise approche en Espagne, pour les joueurs professionnels, parmi lesquels ceux du Real Madrid. Hier jeudi, ils étaient tous invités à se présenter pour passer un test de dépistage, au coronavirus. Préalable nécessaire, avant d’envisager, une reprise progressive des entraînements, et à terme des matches. Pour les Merengue, les joueurs sont passés tour à tour, masque sur le visage, et en prenant la poise devant l’appareil du club.

Un même modèle pour Luka Modric et le capi’ Sergio Ramos

Sur les clichés postés, le compte @ifuckinglovewatches a remarqué un point commun à trois joueurs : Karim Benzema, Sergio Ramos et Luka Modric. Trois des principaux cadres du vestiaire qui ont un même intérêt pour les montres de l’horloger de luxe, Patek Philippe. Avec un même modèle pour le défenseur et capitaine et le Ballon d’or 2018, ils portent une Aquanaut Chronograph, référence 5968A. La différence se faisant au niveau du bracelet, en matière composite orange, pour Ramos et noir pour Modric. Chacune de ces deux montres vaut 41 150 euros, environ.

Avec Benzema en plus ils sont au moins 3 du Real à en pincer pour la marque Patek

Celle de Karim Benzema est plus de deux fois moins chère. De référence, 5167A, elle est donnée à 17 900 euros. Elle n’a pas de chronographe comme les autres, mais elle cultive comme les gardes temps de la marque, un côté chic et urbain qui plaît aux footballeurs professionnels. A tout le moins, ceux du Real Madrid.