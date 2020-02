Real Madrid – Des images de la nouvelle maison à 12 M€ de Sergio Ramos

Il y a presque un an, nous avions déjà évoqué les avancées du projet de Sergio Ramos, sa femme Pilar Rubio et leurs trois enfants. Ils venaient de lancer les travaux d’une maison achetée deux ans plus tôt, aux enchères publiques pour 4,5 millions d’euros. S’ils n’ont toujours pas emménagé, la famille du défenseur du Real Madrid peut de plus en plus s’imaginer dedans. L’émission de télévision « Il est déjà midi » a dévoilé les premières images de leur manoir, situé dans la banlieue de la capitale espagnole, la Moraleja.

Un investissement d’une valeur de 12 millions d’euros

Le média espagnol dévoile l’architecture moderne de ce logement familial, situé sur une surface de 12 000 mètres carrés de terrain. Lequel est protégé de murs hauts et épais pour préserver leur intimité des résidents. Le capitaine du Real Madrid n’a pas fait les choses au hasard à ce sujet, plaçant sa maison à un niveau légèrement inférieur des rues qui l’entourent afin d’éviter tout regard indiscret. À terme, la maison du capitaine du Real sera valorisée à près de 12 millions d’euros.

Le défenseur du Real Madrid devrait emménager très bientôt

Le défenseur de la Roja suivrait avec attention les avancées des travaux. Comme dit dans le reportage par l’un des employés sur les lieux : « Il vient presque tous les jours pour voir comment avance le chantier« . Si les journalistes n’avancent pas de date précise, la famille du madrilène devrait emménager très bientôt, après que le couple aura accueilli leur quatrième enfant.