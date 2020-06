Roger Federer, bienvenue dans son appartement à 14,5 M€, à Dubaï

On connait l’envergure de sa maison à 8 M€ en Suisse. Bienvenue dans la résidence présidentielle de Roger Federer, aux Émirats arabes unis. Son appartement de 500 m² est perché sur la plus grande tour de Dubaï : « Le Rêve ». Connue comme la plus exclusive de la capitale, elle surplombe la magnifique Marina, remplie de yachts, valant des centaines de millions d’euros. Les conditions météorologiques déplorables, l’hiver en Suisse, sont à l’origine de cette acquisition. Zoom sur son logement.

Visite de l'appartement de Roger Federer à Dubaï ◄ Retour Suivant ► Image 1 parmi 10

Une résidence secondaire à 14,5 M€ à Dubaï

C’est en 2014, nous révèle le journal The Sun, que le tennisman a décidé d’acheter cet espace estimé à près de 14,5 M€. Le logement dispose de cinq chambres avec leurs propres salles de bains privatives, ainsi que d’une salle d’eau dans le vaste hall. Une terrasse de plus de 80 m² offre une vue captivante sur le port de plaisance de Dubaï et l’océan. Il y a également une piscine sur le toit, à température contrôlée. Et l’intérieur a été réalisée, en intégralité, avec des matériaux luxueux.

Des services hors du commun pour le bien des Federer

La star sportive la mieux payée de la planète, selon Forbes, joue dans la cour des grands. Le Suisse a, à sa disposition, un concierge 24h/24 qui propose des services majordomes personnels. Une limousine avec chauffeur, une Ferrari à louer ou encore un hélicoptère ou un jet sont accessibles avec un simple bouton. Un système de maison intelligente, comprenant l’éclairage, la température et les commandes multimédias est présent. Enfin, le Suisse a accès à un centre de Fitness. Le recordman du nombre de victoires au tournoi de Dubaï (8) s’est accaparé la ville.