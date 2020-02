Super Bowl 2020 – Combien valent les bagues des vainqueurs ?

Les Chiefs de Kansas City ont gagné cette nuit de dimanche à lundi, le Super Bowl 2020. Cela, aux dépens des 49ers de San Francisco, dans une rencontre fertile en points, 31-20. Le succès de la franchise du quarterback, Patrick Mahomes, lui octroie le droit de soulever et de garder un an (plus une réplique pour chacun), le trophée Vince-Lombardi. Et le gain prochain d’une bague iconique, que les Américains offrent à leurs sportifs sacrés.

Vainqueurs du Super Bowl 2020, les Chiefs vont recevoir leur bague

Il en est généralement une pour tout le monde : joueurs, staff et même propriétaire. « Cela signifie tout » des sacrifices et des souffrances endurés jusqu’à la victoire finale résumait récemment pour ESPN Fred Biletnikoff, vainqueur du Super Bowl 1976 avec les Raides d’Oakland. La valeur symbolique du bijou peut-être plus élevée que son prix, selon l’attachement qu’on lui porte. Détaillé par la NFL, qui paie pour partie les bagues, la demande moyenne est de 150 bagues pour un total d’environ 5 millions de dollars.

150 bagues en moyenne pour une enveloppe totale de 5 M$

En moyenne, les bagues des vainqueurs du Super Bowl valent entre 30 000 et 50 000 dollars (de 27 000 à 45 000€). Mais la valeur peut différer selon à qui elle appartient. Celles de Tom Brady, recordman de victoires dans un Super Bowl sont plus cotées que toutes les autres. Le temps est un autre facteur qui contribue à valoriser l’objet. Parmi les plus chères, la bague de Lawrence Taylor pour sa victoire en 1991, s’est vendue 230 401 dollars (208 203 euros).

La valeur varie selon plusieurs critères et l’identité de son propriétaire

Aujourd’hui, les bagues sont truffées de pierres précieuses. Il y en avait 283 l’année dernière et 10 carats d’or, sur celle gagnées par les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Contre une seule, seulement, sur celle des Packers de Green Bay au 1er Super Bowl de l’histoire, en 1966. La bague valait à l’époque 1 500 dollars.