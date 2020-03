Tom Brady et les voitures : l’incroyable garage de la star NFL

Il fait l’actualité, au milieu des reports et autres conséquences du Covi. Tom Brady a annoncé ce début de semaine, son départ des Patriotes de la Nouvelle-Angleterre, une franchise NFL que le quarterback de 42 ans a fréquenté 19 ans, et avec laquelle il est devenu le joueur le plus titré de l’histoire du football américain, avec six Super Bowl à son actif.

Tom Brady quitte les Patriots après toute une carrière pour la même franchise

Pour un contrat donné à 30 millions de dollars par an par la presse spécialisée, le mari du mannequin Gisele Bündchen va rejoindre les Buccaneers de Tampa Bay à compter l’exercice prochain. Tom Brady pourra ainsi assouvir encore plus l’une de ses passions pour les voitures. Anciennement ou en ce moment, il conduit de ce que l’industrie automobile produit de plus exceptionnels. La liste des bolides qui lui sont associés est énorme.

La légende NFL a une Aston Martin personnalisée à son image

On pourrait en citer plus d’une vingtaine, découvrez quelques modèles dans le diaporama d’images ci-dessus. Lui et son épouse ont des vues contraires à ce niveau. Tom Brady en pince pour les grosses cylindrées puissantes et racées, telles que l’Aston Martin DB11, la Maserati GranTurismo, la Bugatti Veyron Super Sport ou le summum pour la star de la NFL, l’Aston Martin Vanquish S Volante qu’il a lui même personnalisé et que le constructeur a produit en 12 exemplaires (versions TB12), comme le 12 au dos de son maillot

Tom Brady et Gisele Bündchen forment l’un des couples les plus puissants du sport

Gisele Bündchen préfère au contraire des véhicules plus neutres, notamment sur l’empreinte carbone pour coller à son engagement tourné vers l’environnement. La Brésilienne est plutôt moteur hybride des Lexus, version RX 400h ou GS 450H. Le couple a sinon des Rolls Royce, deux Ferrari et de plus classiques SUV (BMW X5, Range Rover HSE LUX ou Grand Cherokee) pour les déplacement du quotidien. Il serait à la tête d’une fortune estimée à 180 millions de dollars pour elle est 360 M* pour lui. Découvrez leurs bolides en images ci-dessus.