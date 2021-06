Djokovic – Tsitsipas Roland-Garros 2021 en direct live streaming

Novak Djokovic – Stefanos Tsitsipas pour affiche de la finale de Roland-Garros 2021.

Quel vendredi, les amis! Une journée à deux demi-finales marathons et un séisme, tard dans la soirée, avec la défaite de Rafael Nadal. « Chez lui », dans son jardin de la Porte d’Auteuil. Ce dimanche est le jour de l’emballage final, sur la terre battue parisienne. Djokovic – Tsitsipas Roland-Garros 2021 en direct live streaming est à voir, en clair, sur la plateforme web de France Télévision, et sur France 2, à la TV.

Regardez Djokovic – Tsitsipas Roland-Garros 2021 en direct live streaming

La finale Djokovic – Tsitsipas Roland-Garros 2021 en direct live streaming sur France TV ce dimanche

Rendez-vous à partir de 15h pour cette finale totalement inédite à Roland Garros. Toutefois moins pour Novak Djokovic, qui jouera sa sixième finale (pour une gagnée, en 2016), que pour son adversaire, Stefanos Tsitsipas, novice à ce niveau, dans un tournoi du Grand Chelem. Le Grec n’est pas là par hasard, cette saison sur terre battue, il a gagné le tournoi de Monte Carlo, puis a perdu la finale à Barcelone, contre Rafael Nadal.

5 victoires à 2 pour le n°1 mondial. Et 3-0 sur la terre battue

Nadal, justement, c’est l’exploit accompli par Djokovic, que de l’avoir écarté, au terme d’un match épique. Le numéro un mondial ne jure plus, à 34 ans, que sur les quatre majeurs et le Masters final. Sa performance sur l’Espagnol ne restera qu’un échec, s’il ne domine pas son adversaire, ce dimanche. Novak Djokovic, numéro un à l’ATP et Stefanos Tsitsipas, le n°5, se sont affrontés à sept reprises et le premier mène cinq victoires à deux. Mieux, pour le Serbe, il reste sur quatre victoires consécutives, dont une, en 2020 ici même à Roland-Garros et une plus récente, en 2021, à Rome et sur terre. De la fraîcheur physique des deux joueurs dépendra peut-être l’issue de cette opposition.

A 15h et sur France 2, Djokovic – Tsitsipas, finale Roland Garros 2021 en direct streaming et live TV