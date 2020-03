OL – PSG 2020 en direct live streaming et TV

Une place en finale : tel est l’enjeu des débats de la rencontre de ce mercredi soir. L’équipe qui gagnera disputera la prochaine finale de la Coupe de France sachant que les deux mêmes sont au rendez-vous ultime de la Coupe de la Ligue prochainement. Pour voir en clair, OL – PSG 2020 en direct live streaming et TV, il faudra se brancher sur France 2. Sinon zapper sur Eurosport pour les abonnés. La rencontre est programmé à partir de 21h10.

Suivez OL – PSG 2020 en direct live streaming

Sur France 2 pour voir en clair OL – PSG 2020 en direct live streaming et TV

Pourquoi cet horaire un peu particulier, car décalé sur la normale ? En raison de la programmation de France 2, avec un feuilleton d’une vingtaine de minute prévu avant le match. Après quoi, place au football et aux vingt-deux acteurs des débats. La rencontre se joue sur la pelouse du Groupama Stadium, à l’endroit même ou Paris est tombé (1-2) il y a un peu plus d’un an, au début du mois de février. C’était à l’époque en Ligue 1, l’importance est plus forte ce mercredi car il n’y aura pas de repêchage pour l’équipe défaite.

Deux équipes à deux pointes en attaque

Sur le terrain, Thomas Tuchel devrait choisir d’aligner Cavani devant plutôt que Mauro Icardi, dans un système pourtant à deux pointes (avec Mbappé aux côtés de l’Uruguayen). A Lyon aussi, Rudi Garcia devrait aligner deux buteurs que seront normalement Moussa Dembélé et Martin Terrier. Le vainqueur de cette première demi-finale affrontera, le samedi 25 avril, l’équipe qui remportera l’opposition de demain jeudi, entre l’ASSE et le Stade Rennais.