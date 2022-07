12 400€ pour cette montre unique inspirée du kung fu de Zlatan Ibrahimovic

Création unique au monde, une montre inspirée de Zlatan Ibrahimovic est à vendre un peu plus de 12 000€.

Zlatan Ibrahimovic est une source d’inspiration, pour de nombreux sportifs et footballeurs en herbe, mais son aura dépasse parfois ce cadre et donne lieu à diverses créations à son image, plus ou moins officielles et de bon goût. C’est ici un produit de luxe qui le concerne, présentement à vendre à 12 400 euros. Le prix d’une montre représentant le footballeur suédois, dans l’une de ses caractéristiques du jeu, à savoir sa propension à réussir des gestes fous, comme un kung fu devant les buts adverses.

Une pièce unique inspirée du « génie » de Zlatan Ibrahimovic

Elle est donc là, la référence derrière la montre signée de la marque Genius Watches, qu’une personne dont on ignore l’identité (mais manifestement vivant en Suisse), cherche à vendre. C’est une pièce unique en son genre, avec le joueur gravé en pleine action, sur la face arrière et un avant aux couleurs blanches, rouges, sur fond de noir, comme un clin d’oeil à son passage en Angleterre, au club de Manchester United. Elles est vendue dans son coffret d’origine, avec les papiers attestants de sa singularité.

Un modèle en acier à motif « Grande Tapisserie »

Du boîtier au bracelet, elle est en acier, à motif « Grande Tapisserie » sous la lunette en verre saphir, avec un remontage automatique et des chiffres, aiguilles et index luminescents.