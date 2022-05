500 000€ de cadeaux, c’est ainsi que Haaland quitte le Borussia Dortmund

Erling Haaland ne partira pas fâché avec les joueurs, le staff et les employés du Borussia Dortmund.

Le week-end dernier se jouait l’ultime journée en Bundesliga. Si le Borussia Dortmund n’a pas remporté le titre, derrière lequel il court depuis 2012, la fête était au rendez-vous au Signal Idona Park, puisqu’Erling Haaland disputait ses dernières minutes sous le maillot jaune et noir. En partance vers Manchester City, le buteur norvégien en a profité pour offrir près de 500 000 euros de montres de luxe à ses coéquipiers et staff technique, lors de son dernier entraînement avec le BVB. Un sacré cadeau d’au-revoir.

Erling Haaland fait ses adieux au Borussia Dortmund

Après “seulement” deux ans et demi de bons et loyaux services, l’international norvégien a remercié l’intégralité de l’effectif du BVB, en leur offrant des montres Rolex, comme le rapporte Bild. Ses 33 coéquipiers ont donc reçu un modèle “Submariner” personnalisé, emballé dans une boîte contenant une photo avec le numéro de maillot du buteur (9). Sa valeur à l’unité est estimée entre 13 000 et 15 000 euros. L’ancien du RB Salzbourg ne s’est pas arrêté là.

Le buteur offre 500 000 euros de cadeaux pour son départ

Erling Haaland a aussi pensé à la vingtaine de personnes du staff du Borussia Dortmund (soigneurs, cuisiniers, physiothérapeute, etc…), puisqu’il leur a offert un modèle “Speedmaster Professional”, provenant de l’horloger Omega, dont la valeur unitaire se situe entre 5 000 et 7 000 euros. Le futur Citizen est allé encore plus loin, en faisant livrer les montres de luxe par deux limousines venues de Hollande, et permettant à chaque coéquipier et collaborateur de bénéficier d’un service d’essayage personnalisé. Quand on aime, on ne compte pas.