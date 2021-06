Angleterre – Ecosse 2021 en direct live streaming

L’Angleterre de Raheem Sterling défie l’Ecosse.

Rien qu’à imaginer l’ambiance tout autour de la rencontre, au Royaume-Uni, on se dit que l’affiche est belle, et qu’elle mériterait d’être vue, sur place. Depuis Londres, sur la pelouse mythique du stade Wembley. Où, au passage, les deux pays se sont affrontés 32 fois. Mais on devra se contenter des écrans, et justement pour suivre Angleterre – Ecosse 2021 en direct live streaming, il faudra être branché sur TF1, pour le voir en clair. Début des réjouissances, à 21h00.

Pour voir Angleterre – Ecosse 2021 en direct live streaming

Angleterre – Ecosse 2021 en direct live streaming, un match so British dispo en clair

Cet affrontement entre voisins sera donc le 32e disputé à Wembley, où les Ecossais n’ont gagné que neuf fois, contre le double à leurs hôtes. Historiquement, l’opposition s’équilibre avec 41 succès pour la Scotland Nation, contre 48 à l’Angleterre. Et 25 matches nuls. Sauf que cela fait déjà 22 ans, que l’équipe, ce vendredi coachée par Steve Clarke, n’a plus dominée sa rivale. Ceci dit, elle reste sur un nul, 2-2, pour la dernière opposition entre les deux nations, en 2017.

Un match nul 2-2 pour le dernier match officiel en 2017

Les Ecossais ont surtout l’obligation de gagner, pour espérer poursuivre l’aventure, dans cet Euro 2021. Car, défaits pour leur entrée par la République Tchèque (0-2), ils seront éliminés s’ils perdent face à l’Angleterre. Laquelle, inversement, se qualifiera pour les huitièmes dans le cas où elle s’impose, ce vendredi soir. Voilà pour tous les enjeux de ce match et sur le terrain, le 4-3-3 de Gareth Southgate pour les Anglais, fera face au 3-5-2 de Steve Clarke.