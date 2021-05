Combien cela coûte un cheval de course ?

Avanzini, un cheval qui a appartenu à l’écurie, à laquelle Carlo Ancelotti est associé.

Longuement impacté par la pandémie du coronavirus, le secteur des courses hippiques a repris de plus belle ces derniers mois. Du mythique Prix d’Amérique à la création d’une écurie par Tony Parker, en passant par la signature d’Antoine Griezmann en tant qu’ambassadeur du PMU, le monde du cheval n’a pas manqué d’actualités, pour intéresser toujours plus de néophytes. Mais alors, combien cela coûte d’acheter un cheval de course en 2021 ?

Comme le mentionnent le site de résultats Turfoo ou encore le spécialiste France Galop, il faut débourser en moyenne 60.000€ pour un yearling pur-sang, comprenez un cheval de course de plus d’un an. Une somme que n’ont pas hésité à investir de nombreuses personnalités du foot, notamment, avec Wayne Rooney ou encore Carlo Ancelotti de l’autre côté de la Manche, mais aussi Mbaye Niang, Benjamin André ou encore Antoine Griezmann à plus grande échelle.

Un investissement sur le long terme pour tous ces sportifs qui n’est toutefois pas obligatoire pour entrer dans le monde du Turf, puisque des chevaux moins huppés restent accessibles au grand public. A l’achat, des petits chevaux de loisir comme d’entraînement sont en effet atteignables dès 1500€, voire moins lors de séances d’enchères non-prisées par les grosses écuries. Pas besoin d’être multimillionnaire donc pour faire son entrée dans les courses hippiques, un petit apport peut suffire à faire ses premiers pas. De plus en plus intéressés par la discipline, dernier rapport de l’ANJ en guise de preuve, les Français pourraient vite se tourner vers l’une des disciplines les plus anciennes au Monde. Les courses hippiques n’ont jamais eu autant le vent en poupe.