F1 2022 : La fiche business de l’écurie Alfa Romeo

L’écurie Alfa Romeo prend un nouveau départ avec un changement de ses deux pilotes titulaires.

Nouveau duo de pilotes égale un nouveau départ, pour l’écurie Alfa Romeo. Tandis que l’Italien, Antonio Giovinazzi, a changé d’univers en quittant la F1 pour la Formule E, Kimi Raikkonen a définitivement arrêté sa longue et riche carrière sportive. A leur place ont été choisis, l’ex-coéquipier d’Hamilton, Valtteri Bottas, et Guanyu Zhou, qui devient à cette occasion le premier pilote chinois de l’histoire, engagé en Formule 1. Ce qu’il faut savoir côté business, de la saison 2022 d’Alfa Romeo, est compilé ci-dessous, en partenariat avec Business Book GP.

Fiche business de l’écurie Alfa Romeo

La saison 2021 : neuvième du championnat des constructeurs

Pilotes : Valtteri Bottas et Guanyu Zhou

Propriétaire : Longbow Finance

Valeur estimée de l’écurie : 300 millions d’euros

Partenaire titre 2022 : Alfa Roméo (Automobile) et PKN Orlen (pétrochimie)

Autres partenaires clés 2022 : Accelleron, Addictive Industries, Adler Pelzer Group, Acer, Acer, AMX, Code-Zero, Camozzi, Curam Domi, Delsey, DRF Bets, Ferrari Trente, Floki, Globeair, Hyland, Iveco, Jig Space, Globeair, Marelli, Modere, Mitsubishi Electric, Puma, Rebellion, Sabelt, Save The Children, Singha, Socios.com, Vault, Walter Meier, Web Lunettes, Zadara, Zcg

Fournisseurs 2022 : AB Dynamics, Brutsch-Ruegger, Riedel, Virtek