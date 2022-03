F1 2022 : La fiche business de l’écurie Haas F1 Team

L’écurie Haas doit parer à des éventualités que personne n’avait imaginé, avant le 24 février et le début des offensives russes, en Ukraine.

Bien malgré elle, parce que rattrapée par l’actualité géopolitique internationale, l’écurie Haas F1 Team vit un début de saison compliqué. Parce qu’avec l’invasion russe, en Ukraine, elle a renoncé à son sponsor majeur Uralkali, et par effet de ricochet, à l’embauche de son pilote Nikita Mazepin, étant le fils d’un oligarque proche du Kremlin. Pour le remplacer, l’écurie américaine a rappelé le Danois, Kevin Magnussen. Ce qu’il faut savoir côté business, de la saison 2022 de Haas, est compilé ci-dessous, en partenariat avec Business Book GP.

Fiche business de l’écurie Haas F1 Team

La saison 2021 : dixième du championnat constructeurs

Pilotes : Kevin Magnussen et Mick Schumacher

Propriétaire : Gene Haas

Valeur estimée de l’écurie : 200 millions d’euros

Partenaires titres 2022 : Haas Group (outillage) et 1&1 (solution numérique)

Fournisseurs 2022 : Alpinestars, Cyrus, Home Deluxe, Ionos, Maui-Jim, Schuberth, Champagne Taittinger, Tricorp Workwear, Under Armour