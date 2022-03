F1 2022 : La fiche business de l’écurie Mercedes

Le team Mercedes est toujours le champion du monde constructeurs, mais la concurrence se fait plus féroce.

Encore et toujours la référence, côté constructeurs, l’écurie Mercedes n’avait pas été autant bousculée depuis des années, que la saison dernière. Et Lewis Hamilton, qui se voyait entrer plus encore dans la légende de son sport, a été coiffé au poteau, par un jeune Batave aux dents longues. Ce qu’il faut savoir côté business, de la saison 2022 de Mercedes, est compilé ci-dessous, en partenariat avec Business Book GP.

Fiche business de l’écurie Mercedes

La saison 2021 : Champion du monde 2021 des constructeurs

Pilotes : Lewis Hamilton et George Russell

Propriétaires : Daimler AG, Ineos, Toto Wolff (33% chacun)

Valeur estimée de l’écurie : 750 millions d’euros

Partenaires principaux 2022 : Petronas (pétrochimie) et Ineos (petrochimie)

Autres partenaires clés 2022 : UBS, FTX, TeamViewer, Crowdstrike, Hewlett Packard, IWC, Ritz-Carlton, AMD, Monster Energy, Pure Storage, Tommy Hilfiger, TIBCO

Fournisseurs 2022 : Puma, Police Eyewear, Oz Racing, Endless, Axalta, Belstaff