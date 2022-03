F1 2022 : La fiche business de l’écurie Red Bull Racing

L’écurie Red Bull Racing aborde 2022 en position de force comme rarement, ces dernières années.

Sur le fil d’une saison dernière passionnante jusqu’au bout, l’écurie Red Bull Racing est (re)devenue championne du monde des pilotes, grâce au talent de Max Verstappen. Désormais plus favori que jamais, le Néerlandais va devoir assumer ce costume – nouveau -, sur ses épaules jeunes. Il a plus d’une fois prouvé, qu’il en avait l’étoffe. Ce qu’il faut savoir côté business, de la saison 2022 de Red Bull Racing, est compilé ci-dessous, en partenariat avec Business Book GP.

Fiche business de l’écurie Red Bull Racing

La saison 2021 : deuxième championnat des constructeurs et champion du monde pilote

Pilotes : Max Verstappen et Sergio Perez

Propriétaire : Red Bull

Valeur estimée de l’écurie : à 675 millions d’euros

Partenaire titre 2022 : Red Bull (boisson énergisante)

Autres partenaires clés 2022 : Claro/Telmex, Puma, Tag Heuer, Tezos, Cash App, Bybit, Rauch, Walmart, Interproteccion, Poly, Therabody, Ocean Bottle, Pokerstars, Armor All, Gold Standard, Alpha Tauri

Partenaires techniques 2022 : Oracle, Honda, Esso/Mobil 1, AT&T, Citrix, Hewlett Packard, Siemens, DMG Mori, Hexagon, Ansys, PWR, Oz Racing, Sabelt