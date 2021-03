F1 : L’Alpine A521 d’Alonso et Ocon dévoilée. Elle est canon !

La nouvelle Alpine A521 a été dévoilée ce mardi.

Du bleu, du blanc et du rouge du drapeau français national, accompagné de noir pour la sobriété et l’élégance : Alpine F1 Team a dévoilé ce mardi la nouvelle Alpine A521 et avant de pouvoir de juger de son potentiel en course, elle prétendra à n’en pas douter, aux plus belles monoplaces du plateau du championnat du monde 2021.

La nouvelle Alpine A521 est une bombe esthétique

L’écurie créée dans la continuité de Renault, aura pour pilotes officiels cette saison, le Français Esteban Ocon, déjà présent la saison dernière, cette fois associé au revenant champion du monde espagnol, Fernando Alsonso. Lui même de retour dans un giron familier. Cette Alpine A521 est une évolution de la précédente Renault qui restera naturellement, le motoriste.

Mercedes aussi dévoile sa monoplace

Ce mardi 2 mars toujours, l’écurie Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team championne du monde pilote et constructeur, a présentée sa nouvelle fusée, la W12. McLaren, Alpha Tauri et Red Bull ont également levé le voile sur leurs monoplaces.