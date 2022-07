F1 : Mercedes a investi 300 M€ sur Hamilton depuis 2008

Mercedes a invest plusieurs centaines de millions d’euros sur Hamilton, qui l’a bien rendu sportivement, à son écurie.

Depuis 2007, Lewis Hamilton et Mercedes-Benz sont liés. Un partenariat lucratif pour les deux parties, avec 7 titres pour le pilote et pour le constructeur allemand. Au-delà de l’aspect sportif, la marque à l’étoile a surtout investit plus de 300 millions d’euros auprès du septuple champion du monde anglais.

La période McLaren

Lorsque Lewis Hamilton signe son premier contrat en 2007, il reste l’exclusivité de McLaren. Pour 2008, Ron Dennis, alors Team Manager de l’équipe anglaise active, la « clause Mercedes » pour la signature du contrat de 5 ans avec Hamilton. Cette « clause » indique que le constructeur Mercedes-Benz, alors actionnaire et fournisseur moteur de l’équipe McLaren, participe à hauteur de 50% dans le salaire des pilotes. A ce titre, Mercedes sur la période 2008 – 2012 a déboursé 38 millions d’euros.

La période Mercedes AMG F1

Lorsque durant l’été 2012, Lewis Hamilton négocie avec Mercedes AMG F1 son futur contrat de trois saisons (2013, 2014 et 2015 en option), le salaire demandé par le champion du monde est de 20 millions d’euros par an. En coulisse, le board de la marque Allemande à Stuttgart ne débloquera que 34 millions d’euros pour deux ans (17 millions par an). Le complément proviendra du pétrolier Petronas (3 millions par an et surtout 8 millions en 2015). Le budget est bouclé. Pour ce premier contrat, Mercedes a ainsi déboursé un total de 51 millions d’euros.

La négociation pour le contrat 2016, 2017, 2018 n’a pas été simple. D’un côté le pilote, devenu triple champion du monde souhaite une hausse importante de son salaire et de l’autre, Toto Wolff, au nom de Mercedes propose un salaire de 20 millions d’euros, plus 1 million par victoire. Le message est clair : la marque allemande n’entend pas débourser plus de 20 millions d’euros, par année de contrat. Toutefois, dès le retrait de Nico Rosberg fin 2016, elle augmente de 10 millions d’euros sa contribution. Pour ce contrat, Mercedes débourse 80 millions d’euros.

Après la saison 2018, Hamilton souhaite un contrat de deux saisons et la continuité du salaire, signé en 2016. A savoir : une augmentation de 5 millions à chaque titre remporté. Mercedes accepte de couvrir 35 millions d’euros. A ce jeu, 70 millions d’euros ont été investis.

Pour 2021 et jusqu’en 2023, Mercedes débourse 23 millions d’euros sur le salaire de 45 millions d’euros que perçoit Lewis Hamilton. Le solde provenant de la société Ineos et de primes aux résultats. Ce qui représente 69 millions d’euros d’investissements sur la durée du contrat actuel, pour la marque allemande.

Mercedes a déboursé 67% du salaire global d’Hamilton sur sa carrière

Depuis 2008, Mercedes aura ainsi déboursé 308 millions d’euros dans le salaire de Lewis Hamilton, sur un total de salaire de 467 millions d’euros qu’à perçu le septuple champion du monde sur la période (jusqu’en 2023), selon notre partenaire, Business Book GP.