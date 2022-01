11 stades de football qui vont ouvrir leurs portes en 2022

Plusieurs stades vont ouvrir leurs portes en 2022. Nous en avons sélectionnés 11, comme une équipe de football.

Après une année 2021 difficile où la crise sanitaire a repris du poil de la bête, certains projets ont pris de retard. Cependant, l’année 2022 s’annonce plus radieuse, avec l’ouverture de stades tout aussi gigantesques qu’ingénieux. Voici quelques exemples d’enceintes qui verront le jour durant 2022.

11 stades qui ouvrent en 2022 : Agia Sofia Stadium (Grèce) = 33 000 places ◄ Retour Suivant ► Image 1 parmi 11

Une année 2022 chargée sur la construction des stades de football

Plusieurs sont en cours d’achèvement, une explication simple à cet effet : les retards liés à la Covid-19. Que ce soit en Chine, au Brésil, aux Etats-Unis ou encore en Indonésie, des stades d’architectures variées seront enfin inaugurés. Le Jakarta International Stadium, dont on parlait déjà l’année précédente, a prévu d’ouvrir ses portes dès mars 2022, tandis que l’Atletico Mineiro pourrait jouer dans son nouveau stade, l’Arena MRV sur la fin de l’année.

Pas de nouvel écrin en France, en 2022

On l’espérait, mais ça ne sera malheureusement pas pour cette année : le Montpellier HSC et son projet de construction du stade Louis Nicollin, en hommage à son créateur, ne devrait pas être achevé avant 2024. Et a minima 2025, pour celui du club voisin, le Nîmes Olympique, en remplacement des Costières.