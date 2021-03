A combien s’élève la fortune de Georgina Rodriguez, compagne de Cristiano Ronaldo ?

La notoriété de son mari, Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez a su parfaitement s’en servir pour construire ses propres affaires.

Voilà quatre environ que l’idylle s’est construite entre Cristiano Ronaldo, le footballeur parmi les plus illustres de l’histoire et Georgina Rodriguez, à l’époque vendeuse dans l’univers du luxe, à Madrid. Aujourd’hui, les deux tourtereaux forment l’un des couples les plus glamours et puissants dans le monde.

Compagne de Cristiano Ronaldo depuis 2017

Si Cristiano Ronaldo repose sur une fortune colossale, l’une des plus élevée pour un sportif en activité, Georgina Rodriguez mène parfaitement sa barque de son côté. Mannequin d’image et égérie de nombreuses marques, elle est notamment l’ambassadrice des maillots Yamamay, des bijoux Pasquale Bruni, des vitamines IvyBears…

La WAG’s la plus populaire sur les réseaux sociaux

Elle est aussi devenu une influenceuse qui s’expose régulièrement en couverture des magazines Mujer Hoy, L’Officiel Arabia, Paris Match, Vogue, In Style ou Sport Week, pour de récentes. Elle est d’ailleurs la WAG’s (comprendre l’épouse de footballeur), la plus populaire sur les réseaux sociaux, ave 24 millions d’abonnés sur sa seule page Instagram.

Sa propre marque devrait doper la fortune de Georgina Rodriguez

Femme d’affaires de plus en plus chevronnée, elle va lancer en ce mois d’avril 2021, sa propre marque de mode, à laquelle elle a donné le nom de OM by G. Georgina Rodriguez est donc indépendante financièrement, et repose sur une fortune que le journal The Sun estime à plus de 9 millions d’euros. Elle serait, à cet effet, la quatrième femme de footballeurs, la plus riche du moment.