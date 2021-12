Arsenal : Sublime cette Lamborghini SVJ « Black Rose » d’un joueur d’Arsenal

Magnifique que cette Lamborghini à la propriété d’un joueur d’Arsenal.

En voilà un qui doit être sacrément content, dans les rangs des Gunners e’Arsenal. Car sa Lamborghini SVJ Roadster a changé de peau, du noir qu’elle avait précédemment, à une couleur bien moins banale sur les routes et d’apparence visuelle, absolument magnifique. C’est « Black Rose », ainsi que le décrit la société Premier Sports Solutions, derrière ce covering.

Nouvel habillage pour la Lamborghini d’un Gunner d’Arsenal

Les complètent d’élégantes touches de doré, sur les trois lettres du modèle, SVJ, ou les étriers de freins. Le rendu est séduisant, la version ici produite est unique, le nom de son propriétaire n’est pas dévoilé. Ce pourrait être Pierre-Emerick Aubameyang, personnage excentrique s’il en est, avec ses supercars personnalisés, à la couleur de l’or ou irisés.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Premier Sports Solutions (@premiersportsuk)

Une bombe esthétique, explosive sous le capot

Ce serait peut-être plus, le milieu de terrain Thomas Partey, qui a déjà acquis des véhicules de la même concession. On se souvient de sa non moins remarquable Ferrari 812 Superfast, reçue à l’automne dernier. Cette Lamborghini SVJ Roadster est encore un cran au-dessus. Produite en série limitée et numérotée à 800 exemplaires, elle « est la plus emblématique des Aventador », selon son propre constructeur. Poussée par un moteur V12 de 770 chevaux, elle passe de 0 à 100 km/h en 2,9 secondes et peut atteindre une vitesse maximale de 350 km/h. Exceptionnelle, du tout au tout.