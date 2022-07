AS Monaco : Combien vaut désormais Benjamin Lecomte sur le mercato ?

Depuis qu’il a quitté Montpellier pour Monaco, Benjamin Lecomte est dans le dur, footballistiquement parlant.

En début de saison 2021-2022, l’AS Monaco a décidé de se faire prêter pour les deux exercices à venir le gardien du Bayern Munich, Alexander Nübel. Avec cette arrivée de taille, Benjamin Lecomte, portier titulaire des Monégasques, s’est retrouvé poussé sur le banc. Une porte de sortie s’est présentée avec l’Atlético de Madrid, en tant que doublure de Jan Oblak. Pari raté pour le joueur formé à Lorient, car il n’a pas disputé une seule minute avec les Colchoneros. Sa valeur marchande a bien chuté depuis son arrivée sur le Rocher, en juillet 2019.

Le gardien revient d’un prêt à l’Atlético de Madrid

Recruté contre une indemnité de 13,5 millions d’euros au MHSC, Benjamin Lecomte n’a pas vécu une saison idéale, puisque son concurrent slovène a littéralement disputé l’intégralité des rencontres. Dû à ce manque de temps de jeu, la valorisation du Français est passée de 10 millions d’euros à 5 millions d’euros en un an, soit divisée par deux. Pour l’Observatoire du football, le constat est encore plus sévère. Le CIES l’évalue entre 1 et 2 millions d’euros, lui dont le contrat court jusqu’en juin 2024.

Le Stade Rennais sur les traces de Benjamin Lecomte

Le portier de 31 ans revient donc à l’AS Monaco, dans une moins bonne forme qu’à l’été dernier, et est toujours confronté à Alexander Nübel, qui sort d’une saison complète avec le club de la Principauté. Cependant, il pourrait bénéficier de temps de jeu autre part qu’à Monaco. Plusieurs rumeurs annoncent qu’Alfred Gomis n’a pas toujours pas convaincu le Stade Rennais, et que les Bretons pourraient être intéressé par l’ancien montpelliérain. Une valse des gardiens pourrait être en préparation cet été.