AS Monaco et Kappa dévoilent un maillot tout rouge qui fait réagir

Serait-ce le futur maillot 2022 de l’AS Monaco ?

Il y a ceux qui l’aiment, voire l’adorent. Et d’autres plus nuancés, certains inquiets par la disparition de la diagonale blanche, historique et iconique. C’est que le maillot dévoilé, ce mardi matin pas l’AS Monaco, dans un clip diffusé sur ses réseaux sociaux, a de quoi sérieusement semer le doute.

Un maillot rouge sans la diagonale pour l’AS Monaco 2021-22 ?

Est-ce la pièce prévue par Kappa, l’équipementier du club, pour la prochaine saison des joueurs, du collectif de Niko Kovac ? Ça n’est pas précisé, mais ça y ressemble bien. Car depuis deux, trois jours, le club princier, sur ses réseaux sociaux tease un événement, qui paraît être la sortie à venir du maillot domicile de la saison 2021-22.

L’équipementier Kappa a-t-il changé les codes ordinaires ?

Un cliché très court à voir, mais qui en dit peut-être beaucoup. « Digital Red Out », écrivaient les communicants de l’ASM, sur les réseaux sociaux, en fin de semaine dernière, avec un visuel de rouge sur en deux tons de la couleur. Porté avec du blanc pour marquer les sponsors ce serait donc possiblement cela, le maillot des Monégasques. De façon bien certaine on ne va pas tarder à être fixés.