AS Monaco : Les salaires des joueurs monégasques cette saison 2020-21

Un effectif plus jeune et une masse salariale réduite à l’AS Monaco, cette saison.

A un peu plus de 24 ans, la moyenne d’âge de l’effectif de l’AS Monaco cette saison 2020-21 est l’une des plus basses de la Ligue 1. Le club princier mise sur les jeunes, qu’il valorise et cède ensuite avec, parfois, de belles plus-value à la clé. Mais il a besoin de cadres pour les entourer et ce sont eux qui justifient dans le vestiaire, les plus gros salaires.

Ben Yedder et Fabregas dominent toujours le vestiaire

Eux, à commencer par l’attaquant des Bleus, Wissam Ben Yedder, à près de huit millions d’euros brut la saison complète. Moins les primes. Et le champion du monde espagnol, Cesc Fabregas non loin. Sinon, la moyenne baisse avec les jeunes et pour certaines prometteuses pousses, que l’entraîneur Niko Kovac inclus au cas par cas, dans son équipe selon les matches.

De gros salaires ont quitté le Rocher cet été

Dans le cas de Monaco, qui dit effectif rajeunit dit masse salariale réduite. De gros salaires ont quitté le club (Kamil Glik, Tiémoué Bakayoko, Keita Baldé, Adrien Silva, Islam Slimani…) et ceux qui sont arrivés ont des revenus plus modestes, à l’exception notable de l’international allemand, Kevin Volland, en attaque. Les salaires de l’AS Monaco saison 2020-21, à voir dans le tableau en page suivante de ce dossier, sont des estimations annuelles exprimées en brut, sans les primes qui complète chaque contrat.

Les salaires des joueurs de l’AS Monaco cette saison 2020-21

Joueur Salaire en 2020 Echéance du contrat Benjamin Lecomte 1,8 M€ 2024 Radoslaw Majecki 0,6 M€ 2024 Benoît Badiashile 0,66 M€ 2024