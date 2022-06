AS Monaco : Qui va signer cet été selon les bookmakers ?

L’AS Monaco sera-t-elle active, cet été, sur le marché des transferts ?

Avec un peu de réussite, en phase préliminaire, l’AS Monaco disputera, avec le PSG et l’OM, la prochaine saison de la Ligue des champions. C’est un argument sportif imparable, dans les négociations avec les futures recrues de la saison 2022-2023, et l’ASM pourrait se montrer très active sur ce mercato. Les bookmakers du Royaume-Unis le pensent-ils, puisqu’ils placent le club princier dans la liste de plusieurs marchés.

Les recrues possibles à l'AS Monaco, selon les bookmakers : Romelu Lukaku (Chelsea) = cote 66/1 ◄ Retour Suivant ► Image 1 parmi 8

Les bookmakers placent l’AS Monaco sur plusieurs marchés

Avec toutefois des degrés de « faisabilité », parfois diamétralement opposés. Parce qu’autant il est des pistes à des cotes supérieures à 20 contre un, voire plus, à prendre comme secondaires, autant Monaco est donné favori sur deux profils de joueurs. Et deux fois juste devant l’Olympique Lyonnais. Pour un élément en particulier évoluant en Premier League (à voir en détails et images dans la galerie ci-dessus), l’hypothèse de le voir signer est, chez les opérateurs du jeu en Angleterre, particulièrement bouillante.

Deux pistes en particulier où l’ASM est donnée favorite

Il est question dans ce top 8 ci-dessus, de quelques noms ronflants, de retours possibles au club, et d’un joueur convoité, sur le départ de son équipe. Certains signeront-ils cet été au service du collectif de Philippe Clement ? « Wait and see », le marché des transferts se poursuit en France, jusqu’au 1er septembre, à minuit.