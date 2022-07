AS Monaco: Un sponsor fidèle sur le maillot prolonge de deux ans

Triangle Intérim et l’AS Monaco, une association qui dure.

Les suiveurs de l’AS Monaco s’y sont habitués, à la présence du logo de la marque Triangle Intérim. Le spécialiste de l’emploi et des solutions RH est l’un des partenaires les plus anciens du club et ça ne va pas changer dans l’immédiat, puisque l’accord vient d’être prolongé, pour les deux prochaines saisons, jusqu’au bout de l’exercice 2023-3024. Cela fera alors, onze ans d’association.

Triangle Intérim garde sa place sur le maillot de l’AS Monaco

« Nous sommes ravis d’ancrer encore un peu plus dans la durée notre partenariat avec Triangle Intérim Solutions RH. La longévité de notre aventure commune témoigne de la qualité de notre relation, ainsi que de l’attractivité de l’AS Monaco. Pouvoir compter sur le soutien de partenaires fidèles et engagés à nos côtés sur le long terme est une force », note Jean-Emmanuel de Witt, Directeur général AS Monaco, par communiqué.

Les modalités ne changent pas pour Triangle Intérim, qui bénéficiera surtout de la visibilité reçu de sa présence sur l’épaule droite, du maillot des joueurs monégasques.