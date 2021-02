AS Rome : Les dessous et détails du contrat signé avec New Balance

L’AS Rome a un nouvel équipementier, il reste américain et se nomme New Balance.

C’est officiel, New Balance devient le nouvel équipementier de l’AS Rome. A partir de la saison 2020-21, la marque américaine habillera les joueurs de l’effectif professionnel du club de la Louve. Il va devenir à cette occasion, le premier en Italie, à porter le logo du groupe bostonien.

New Balance devient l’équipementier de l’AS Rome pour 3 ans

Il succède à Nike, qui avait pourtant signé un contrat de 10 ans en 2013, rompu de façon unilatérale par la Virgule, l’été dernier. Les Giallorossi ont signé un contrat de trois ans jusqu’en 2024, avec une année optionnelle. Le deal est estimé à près de 3 à 4 millions d’euros par saison, moins les variables. Et avec un bonus sur les royalties pouvant aller jusqu’à 40%, d’après les informations indiquées à ce sujet en Italie.

Après la rupture avec Liverpool, New Balance retrouve un club premium

Ça rapproche le club des 5 millions d’euros par an, que proposait précédemment Nike. Avec l’AS Rome, New Balance retrouve un club d’envergure, après avoir perdu Liverpool. L’équipementier élargit son pool de partenaires, qui compte déjà le FC Porto, le LOSC, et l’Atlético Bilbao. « Nous sommes ravis d’accueillir l’AS Roma dans la famille New Balance », se réjouit à ce titre, le DG de New Balance, Kenny McCallum, dans le communiqué. « Nous parlons de plus qu’un simple club de football : les Giallorossi ont un style et une approche inégalés dans leur sport, montrant un sens unique et profond de responsabilité sociale et d’esprit communautaire », dit-il de son nouveau partenaire.