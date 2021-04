ASSE : 3,3 M€ le point gagné par Puel sur le banc de l’ASSE

Claude Puel a signé trois ans avec l’ASSE. Il est à la moitié de l’aventure.

La moitié tout pile, c’est ce qu’a consommé Claude Puel sur son contrat signé, en 2019 et pour trois ans, avec l’AS Saint-Etienne. Le technicien de 59 ans est engagé chez les Verts, jusqu’au 30 juin 2022. Cela lui vaut de gagner près de 225 000 euros brut mensuels, sans les variables à la performance. Cela fait dix-huit mois qu’il est en place, soit environ 4,05 millions d’euros pour lui, en part fixe de son salaire.

Claude Puel est à la moitié de son bail signé avec l’ASSE

En ce qui concerne le Tarnais, les résultats sportifs avec l’équipe stéphanoise sont plutôt mitigés ; il n’a pas pu finir le premier exercice et les Verts se sont sauvés in extremis, tandis que cette saison est un peu meilleure, quoiqu’en-deçà des objectifs comptables. En un an et demi sur le banc de l’ASSE, Claude Puel a disputé 64 matches, dont la moitié environ en championnat. Pour une équivalence moyenne de 1,23 points par rencontre disputée.

1,23 points par match et un coût du point à 3,3 millions

C’est moins que Jean-Louis Gasset au poste avant lui (1,73 points), mais plus que Ghislain Printant (0,9), à qui il a succédé. Rapporté au salaire, cela donne une estimation du coût du point sportif de Claude Puel, à près de 3,3 millions d’euros. C’est bien évidemment à nuancer, indépendamment par exemple, d’une possible réduction de ses revenus, dans ce contexte de crise.