ASSE : 4 gardiens libres à recruter pour remplacer Green

Blessé, Etienne Green va manquer plusieurs semaines et son club va devoir chercher à le remplacer.

L’ASSE joue décidément de malchance. Au difficultés déjà éprouvées en plusieurs domaines, s’ajoutent les vilains coups du sort. Le dernier frappe le gardien Etienne Green, l’un des éléments qui comptent le plus dans le collectif des Verts. Touché au coude gauche, selon L’Equipe, il va manquer cinq semaines et son club va donc chercher à le remplacer. Par qui, car avec quels moyens ? Et quel profil, sachant que le titulaire au poste, le récupèrera à son retour ?

Coup dur pour l’ASSE qui perd Etienne Green

Peut-être plus que jamais ici, se tourner vers un joueur qui n’a présentement pas de contrat professionnel. Il s’en trouve et des joueurs déjà rompus au championnat de France et à ses joutes de la Ligue 1. Alors oui, la plupart ont une carrière qui tend sur la fin. L’un, Ali Ahamada, a même été souvent moqué, mais il s’est refait une santé ailleurs. Il est l’un des portiers possiblement idoine, de part sa situation de chômeur du football, ses possibles prétentions de salaire, et l’expérience qu’il a du football tricolore.

Green, la tuile. L’⁦@ASSEofficiel⁩ ça devoir se trouver un nouveau gardien durant le mercato d’hiver https://t.co/OZQVtmayot — Bernard Lions (@BernardLions) December 14, 2021

Trois anciens gardiens du TFC sont libres sur ce marché

Si ce n’est lui, Yohann Pelé aussi, a le CV conforme sur le passé en Ligue 1. L’ex-doublure de Mandanda à l’OM, n’a plus de club depuis la reprise et il n’a pas officiellement annoncé sa retraite. Comme Ali Ahamada, Pelé a gardé les cages du Toulouse Football Club. Le troisième des gardiens libres à suivre pour l’AS Saint-Etienne, Zacharie Boucher, aussi. Lui sort de deux dernières saisons avec un temps de jeu limité, à angers d’abord, puis en Grèce, à Salonique, jusqu’en juin dernier.

Yoan Cardinale, de titulaire à l’OGC Nice à chômeur du football

Enfin le dernier, Yoan Cardinale, peut-être le plus adéquat, parce qu’il est dans la force de l’âge, à 27 ans et parce qu’aux dernières nouvelles, il se maintient en bonne forme, avec le club de Villefranche Saint-Jean Beaulieu FC, en Nationale 3. Lancé pro par l’OGC Nice, il a réussi ses débuts en Ligue 1, mais il a progressivement perdu sa place, avec les changements de coachs. A moins sinon, comme certains y pensent, de rappeler Stéphane Ruffier. Mais lui a définitivement rangé les crampons, il y a bientôt tout pile un an.